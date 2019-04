Casinodossier: Dedecker verwacht ‘slechts’ 50.000 tot 100.000 euro schadevergoeding te moeten betalen na beëindigen contract Timmy Van Assche

03 april 2019

16u31 0 Middelkerke Geen anderhalf miljoen euro, maar maximaal 100.000 euro. Dat zou de schadevergoeding zijn die het gemeentebestuur moet betalen aan bouwgroep Willemen nadat de procedure voor de bouw van een nieuw casino werd beëindigd. Burgemeester Dedecker zet de puntjes op de i.

Vorige week besliste het gemeentebestuur om de procedure voor de bouw en uitbating van een nieuw casino op de zeedijk stopt te zetten. Volgens burgemeester Jean-Marie Dedecker en het schepencollege kwam bouwgroep Willemen haar verplichtingen niet na. “Ze lieten na om de projectplanning correct te volgen. Zo is de afbraak nog niet volledig afgerond en werd er geen financieel plan voor de realisatie van het project voorgesteld”, klonk het vorige week. Het contract werd beëindigd, maar dat zou de gemeente een schadevergoeding van 1,5 miljoen euro kosten. Maar Dedecker zet nu de puntjes op de i.

“Die 1,5 miljoen euro is de maximale schadevergoeding die wij aan de bouwheer zouden moeten betalen als de uitvoering van het project onmogelijk wordt na een vernietiging van de gunningsprocedure of -beslissing door de Raad van State. Maar dat is hier helemaal niet het geval. Kijk, omdat Willemen op het moment van de beëindiging van de overeenkomst de afbraakwerken slechts deels had uitgevoerd, is de schadevergoeding waraan wij moeten voldoen gebaseerd op de kostprijs van de afbraakwerken plus 10 procent. Die kostprijs moet blijken uit een door Willemen voorgelegde offerte van de aannemer die voor de afbraakwerken werd aangesteld. De schadevergoeding wordt verminderd met een forfait van 50.000 euro plus de kosten voor het voltooien van de afbraakwerken door de gemeente zelf. Dit ligt allemaal vast in de overeenkomst. Als Willemen erin slaagt om de gedateerde factuur voor de afbraakwerken voor te leggen, zal het gemeentebestuur een verwachte schadevergoeding van 50.000 tot 100.000 euro moeten betalen.”

Intussen is het gemeentebestuur druk in de weer met een nieuwe aanbesteding. Eerder werd al bekend dat de site van het casino op de zeedijk tijdelijk een evenementenplein wordt. Komende zomer zal er alvast een reuzenrad verschijnen. Willemen liet weten zich te beraden over juridische stappen. “Maar tot op vandaag hebben wij geen vordering of dagvaarding ontvangen", besluit Dedecker. “Naast de contractueel bedongen schadevergoedingen is er geen ruimte om nog een schadeclaim in te dienen.”