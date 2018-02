Casino verdwijnt steen per steen, maar herinneringen blijven 10 februari 2018

02u35 0 Middelkerke Sinds begin deze maand zijn arbeiders druk in de weer met het ontmantelen van het interieur van het casinogebouw. Tegen eind april moet de klus geklaard zijn. Opmerkelijk: in het gebouw werden ook nog muurschilderingen blootgelegd van in de beginperiode die lange tijd verborgen waren gebleven.

Installaties en leidingen worden voorzichtig verwijderd, want tijdens de werken is gebleken dat er in het gebouw veel asbest aanwezig is. De asbestfracties werden in kaart gebracht, zodat het asbest gericht en in alle veiligheid verwijderd kan worden. Buiten zijn de dakwerkers bezig met het verwijderen van de leipannen. Dat gebeurt één per één, want de pannen zijn heel duur. Er zijn trouwens plannen om een gedeelte van de dakpannen te verkopen voor een goed doel. De sloop van de muren zal wellicht begin maart starten. Als alles zoals gepland verloopt, moet de hele klus geklaard zijn tegen eind april. De hele werf is uit veiligheidsredenen omgeven met hoge hekken. De laatste dagen is de omgeving dé plek bij uitstek voor mensen die nog een laatste foto willen nemen van het eens zo glorierijke casino. De bouwheer en de aannemer van het nieuwe casino hopen dat alles administratief goed en vlot verloopt zodat de bouw nog dit jaar kan starten. (BPM)