Caravan uitgebrand op camping Marva3 04 september 2018

Op camping Marva 3 langs de Steenovenstraat in Middelkerke is gisterenmiddag rond 13.30 uur brand uitgebroken in een caravan. Toen een van de bewoners rook opmerkte die opsteeg vanuit de caravan, verwittigde hij de brandweer. Bij hun aankomst stond de caravan echter al in lichterlaaie. De caravan was op dat moment niet bewoond en brandde volledig uit. Ook de volledige inboedel is verloren. De brand ging ook gepaard met een hevige rookontwikkeling. Door de hitte begon ook het plastic van een drietal caravans ernaast te branden. De brandweer moest die caravans koelen om te voorkomen dat ze ook zouden smelten. De brandweer bleef er lange tijd ter plaatse om na te blussen en smeulend materiaal uit de caravan te halen. De oorzaak van de brand is accidenteel en ligt wellicht bij een kortsluiting. Het staat vast dat er geen kwaad opzet mee gemoeid is. (JHM)