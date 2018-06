Cannabisplantage opgerold op Zeedijk KUSTTOERISTEN GETUIGE VAN HONDERD PLANTJES DIE BUITENGEDRAGEN WORDEN PAUL BRUNEEL JELLE HOUWEN

04 juni 2018

02u43 0 Middelkerke Voor het oog van honderden toeristen werd zaterdag een heuse cannabisplantage opgerold op de zeedijk van Westende. Politie en brandweer waren een ganse dag in de weer om 100 planten en de installatie naar buiten te halen en te vernielen.

Het was een bijzonder vreemd gezicht voor de (dagjes)toeristen op de Koning Ridderdijk in Westende. Rond 9 uur viel de politie er een oude villa binnen, die ingesloten zit tussen twee appartementsblokken. De deur werd opengebeukt en verschillende agenten gingen binnen. Daar troffen ze niemand meer aan want de bewoonster, een vrouw van 45, was niet thuis. De agenten wisten heel goed wat ze zochten: een cannabisplantage, professioneel uitgerust met een kweekinstallatie en warmtelampen. En een vertakking voor de elektriciteit.





Alerte schilder

De politie kwam de plantage op een zeer opvallende manier op het spoor. Een man die al een tijdje schilderwerken aan de buitengevel uitvoerde, en binnen renovatiewerken uitvoerde, trok aan de alarmbel. "Ik vind het vreemd dat ik een absoluut verbod krijg om bepaalde ruimtes te betreden, zelfs het toilet", meldde de man. "En bovendien vind ik het gedrag van de bewoonster vreemd. Daarbovenop hangt hier ook vrij vaak een wietgeur." Daarop deed de politie de inval. Op de zolderverdieping werd inderdaad een plantage ontdekt, met een honderdtal oogstrijpe planten. In theorie kunnen die per oogst een opbrengst van 35 à 40 kilogram cannabis opleveren. Dat is goed voor een winst van ruim 30.000 euro. De politie riep de hulp in van de brandweer om met de ladderwagen alle planten en de installatie van de zolderverdieping te halen. Beneden werden die in een container gesmeten en meteen overgoten met bleekwater om de planten te vernietigen. Die werken duurden de ganse dag en leverden een waar schouwspel op. "Het klopt dat er een plantage werd opgerold, maar het onderzoek loopt", zegt de politie van Middelkerke. "De bewoonster was niet thuis en wordt opgespoord. Het moet nog blijken of zij de plantage onderhield of anderen."





Stomverbaasd

Veel buurtbewoners volgden het spektakel op de zeedijk maar reageren stomverbaasd. "Ik woon hier vlak naast maar merkte er niets van", zegt Gilbert D. "Die bewoonster huurt de flat sinds een jaar van een man wiens vrouw overleed. Maar ze kwam amper buiten. Maar daarnet stond ik te praten met mensen op de zeedijk en die meldden dat je inderdaad soms wat kon ruiken. Dat rook ik ook, want achteraan op een balkon stonden vaak grote planten. Maar verder stond ik daar nooit bij stil." Een andere bewoonster vult aan: "Ik nam een kijkje in de container. Het ging écht om grote planten. Ik ken er niets van maar die leken me echt oogstrijp." Gisterenavond was er nog steeds geen spoor van de huurster, die geseind staat.