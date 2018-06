Café De Sterre viert kampioenen 15 juni 2018

In café De Sterre in Lombardsijde werden de kampioenen van de Sterrekaarters en de Lottobingo gevierd. Bij de vijftig deelnemende kaarters was Aline Lanssens de beste bij de vrouwen en Leon Vercruyce gaf iedereen het nakijken bij de heren. Bij de Lottobingo waren er 24 deelnemers en daar werd Caroline Mahieu gekroond tot kampioene. Uitbaters Robert Watty en Tamara Cicou zorgden voor muzikale ambiance met de Westendse muzikant Ronny De Keyser.





(BPM)