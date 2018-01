Buurtprotest tegen parkeertoren INWONERS BADENLAAN VRAGEN ONDERZOEK NAAR IMPACT OP BUURT TIMMY VAN ASSCHE

30 januari 2018

02u32 0 Middelkerke Bewoners van de Badenlaan protesteren tegen de komst van een parkeergebouw. "Heeft het gemeentebestuur de effecten van geluidshinder, luchtverontreiniging en extra verkeer voldoende onderzocht?", vragen ze zich luidop af.

In Westende heerst onrust bij de bewoners van de Badenlaan. Er liggen plannen op tafel voor de bouw van een parkeergebouw met plaats voor 450 wagens. Op de voorziene site is nu een klassiek parkeerterrein gelegen voor 320 wagens. Alain Peeters, een van de voortrekkers van actiegroep Bouwwoede Badenlaan, legt uit.





Drie verdiepingen

"Het zou gaan om een parkeertoren met drie verdiepingen en dakverdieping. Het gebouw zou niet volledig gesloten zijn: tussen de verdiepingen zou er telkens een opening zijn. Het gebouw komt op drie tot zes meter van residentie Kathy. De bewoners van deze residentie zullen van op hun terras uitkijken op de garage en zullen de hele dag uitlaatgassen in hun woning binnenkrijgen", meent Alain.





"Omwonenden zullen dagelijks geconfronteerd worden met meer dan 400 binnen- en buitenrijdende auto's. De impact van de parkeertoren op vlak van mobiliteit moet samen worden bekeken met de nieuwe verkaveling 'Badenlaan', gezien de bewoners van de nieuwe verkaveling gebruik zullen maken van een gemeenschappelijke toegangsweg."





Geluidshinder

De nieuwe verkaveling, gelegen achter het huidige parkeerterrein, zou 165 sociale woningen tellen. Het openbaar onderzoek naar deze verkaveling loopt ook nog.





"Heeft het college stilgestaan bij de geluidshinder die de parkeertoren met zich mee zal brengen? Piepende banden bij het naar boven en naar beneden rijden zullen voor extra lawaai zorgen. En welk effect zal de toren creëren op vlak van luchtkwaliteit?"





"De parkeertoren zal een aanzuigeffect hebben en extra verkeer met zich meebrengen. Parkeerbewegingen, remmen, optrekken en stationair draaien zullen zorgen voor meer uitstoot, fijn stof en dieselroet. Gezien het om een open parkeertoren gaat, zullen de omwonenden hier met volle teugen kunnen van genieten, wanneer ze op hun terras aan een drankje nippen", merkt Peeters fijntjes op. "Tenslotte vraag ik mij af waarom het gemeentebestuur kiest voor een bovengrondse toren? Alleen al vanuit esthetisch oogpunt zou een ondergrondse garage meer opportuun zijn. Het geluid zou geïsoleerd worden en de emissies van de parkerende voertuigen zouden veel beter kunnen afgeleid en gefilterd worden. Een ondergrondse parking zou niet kunnen omwille van de ligging in waterziek gebied, maar een verkaveling, zoals eerder gezegd, wel?"





De groep Bouwwoede Badenlaan zal de komende dagen handtekeningen verzamelen en bezwaarschriften indienen.





3,5 miljoen euro

Het gemeentebestuur meldde eerder al dat het project ruim 3,5 miljoen euro zou kosten. Schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V) was niet bereikbaar voor toelichting, maar stuurde wel een persbericht uit. "Het gemeentebestuur heeft een vergunningsaanvraag ingediend bij de Vlaamse Overheid, departement omgeving. Alle ingediende bezwaarschriften worden doorgegeven aan het departement, die deze zal betrekken in de vergunningsafweging. Het gemeentebestuur zal op zijn beurt een advies verlenen met betrekking tot de ingediende bezwaarschriften en de opportuniteit van het project. Tot na het beëindigen van het openbaar onderzoek kunnen wij geen uitspraken doen over de inhoud van de ingediende bezwaarschriften."