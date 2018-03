Buurt houdt benefiet na zware brand 28 maart 2018

02u40 2 Middelkerke Enkele buurtbewoners en handelaars uit Lombardsijde hebben de krachten gebundeld om een benefiet te organiseren voor de bewoner van de rijwoning op het Dorpsplein die op 25 februari zwaar beschadigd raakte door een brand.

De man was op het ogenblik van de feiten niet aanwezig. "Wij kennen hem niet goed" zegt Sabrina Vandenbussche, die het initiatief nam om een benefiet te organiseren. "Maar dat is geen reden om niets te doen." Sinds eind februari bakt ze iedere dag pannenkoeken die ze verkoopt aan 6 euro per kilogram. "Ik stond zeker al 200 uur achter het fornuis", zegt Sabrina. En ze is nog niet van plan om er mee te stoppen, want nog tot het weekend kan wie het wil pannenkoeken bestellen bij haar op het nummer 0495/82.82.50. Meer nog: er wordt op zondag 1 april ook een benefietnamiddag georganiseerd in café 't Wit Kroontje, gelegen op het Dorpsplein. Vanaf 14 uur zijn er pannenkoeken met koffie te verkrijgen aan 5 euro. "Ik ben heel wat mensen, zoals de sponsors en enkele verenigingen, dankbaar voor hun hulp en ik hoop dat we een mooi bedrag bijeenkrijgen om te kunnen schenken aan het slachtoffer van de brand", besluit Sabrina. (BPM)