Bromfietser gewond na crash in gracht 05 juli 2018

In de Brugsesteenweg is dinsdag rond 21 uur om ongekende redenen een bromfietser in de gracht terechtgekomen. De 24-jarige man uit Nieuwpoort raakte lichtgewond. Hij werd overgebracht naar het AZ West in Veurne. (BBO)