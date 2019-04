Britten bezoeken graf van gesneuvelde oom voor het eerst: “Na al die jaren eindelijk zijn laatste rustplaats gevonden” Timmy Van Assche

07 april 2019

14u48 0 Middelkerke Mel Ballinger kwam samen met zijn vrouw Cath helemaal uit het Noord-Engelse Yorkshire naar Middelkerke om voor het eerst het graf van Mels gesneuvelde oom te bezoeken. “Mijn vader heeft nooit geweten waar zijn broer een laatste rustplaats kreeg”, vertelt een emotionele Mel. “We bezoeken dit graf voor papa.”

Het kerkhof in de Franciscus Dierendonckstraat is de laatste rustplaats voor 54 soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten. Een handvol grafstenen hebben nog steeds geen naam. Eén graf met naam kreeg opvallend bezoek. De Britse soldaat Robert Ballinger was amper 24 jaar toen hij in 1940 vermist raakte tijdens de slag om Duinkerke. Die slag woedde van 27 mei tot 4 juni. Op 26 juni werd het lichaam van Robert gevonden op het strand van Middelkerke en kreeg hij in Middelkerke een laatste rustplaats.

Emotioneel

Robert was de oom van Mel Bullinger (65). Samen met zijn vrouw Cath (60) kwam Mel helemaal uit Harrogate bij Leeds naar onze streek om het graf van Robert voor het eerst te bezoeken. “Mijn vader wist dat zijn broer overleden was tijdens de oorlog. Maar in welke omstandigheden en waar hij begraven lag, wist vader niet. Mijn papa is intussen 34 jaar overleden en heeft nooit het graf van zijn broer kunnen bezoeken. Hij heeft er wel lang naar gezocht. Weet je, op 6 april zou mijn vader 99 jaar geworden zijn. Dat we daags na zijn verjaardag het graf van z’n broer kunnen bezoeken, is heel speciaal en emotioneel.”

Mel en Cath hielden het dan ook niet droog. “We blijven met veel vraagtekens zitten. Zo blijkt Robert lid te zijn geweest van de Schotse divisie ‘The Camerionians’, terwijl Schotland zo’n 200 kilometer van zijn thuisplaats ligt. We zijn evenwel blij Robert nu te kunnen eren zoals het hoort.” Ook oud-burgemeester Julien Desseyn, wiens vader timmerman en begrafenisondernemer was tijdens de Tweede Wereldoorlog, woonde het bezoek bij.

“Niet geweten”

Mel en Cath werden door heemkring Graningate en dienst erfgoed uitgenodigd. Vrienden en kennissen legden enkele maanden geleden de contacten die leidden tot het bijzondere bezoek. “We vermoeden - maar zijn dat niet zeker - dat de ouders van Robert op de hoogte waren van zijn overleden, maar het nooit hebben doorverteld. Ook de Britse militaire overheid heeft de rustplaats niet gemeld”, zegt Ronny Van Troostenberghe van Graningate. “Robert Ballinger trachtte, zoals veel van zijn landgenoten, vanuit Duinkerke terug naar Engeland te varen. Hun schip werd beschoten door de Duitsers, vele soldaten raakten vermist op zee. Verschillende soldaten van verschillende boten spoelden in onze regio op het strand aan. Ons erepark op het kerkhof telt echter vooral gesneuvelde piloten.”