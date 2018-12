Brandweer snelt ter plaatse, maar al die rook hing er met opzet BBO

21 december 2018

11u45 1 Middelkerke De brandweer van Middelkerke is zich deze morgen rond 9 uur naar een appartementsgebouw in de Dennenlaan uitgerukt na een oproep van een alerte buurman. Er kwam namelijk veel rook uit het dak, maar dat bleek de bedoeling.

“We zijn snel teruggekeerd”, zegt brandweerkapitein Frank Ureel. “Er was blijkbaar een firma aan het werk die rioolbuizen van het gebouw in kaart aan het brengen was. Dat deden ze met rook zoals uit een rookmachine op een fuif, in werkelijkheid vaste CO2", zegt Frank Ureel. Door de rook in de buizen te blazen is makkelijk te zien welke buizen verbonden zijn wanneer de rook er aan de andere kant weer uit komt. “Al veroorzaakte dat dus een misverstand, maar het is toch goed dat de buurtbewoner de brandweer heeft gebeld. Voor hetzelfde geld was het echt aan het branden”, besluit Frank Ureel.