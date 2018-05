Brandweer rukt uit voor vergeten brood in broodrooster 03 mei 2018

In de Westendelaan in Middelkerke was er gisteren iets voor 15 uur opschudding door een brand in een appartementsgebouw. De brandweer ging onmiddellijk te plaatse. Er was vooral rookvorming ontstaan doordat een boterham te lang in een broodrooster was blijven zitten. De brandweer had het incident meteen onder controle en kon daarna weer beschikken. De schade is miniem.





(BBO)