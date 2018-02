Brandje na sleutelen aan oldtimer 10 februari 2018

02u36 0

De brandweer werd gisteren rond 6 uur opgeroepen voor een brand in de Sluisvaartstraat. "Het ging om een smeulbrand met rookvorming in een smeerput. De eigenaar had donderdagavond met een slijpschijf zitten werken aan een oldtimer en de vonken hebben blijkbaar ontbranding veroorzaakt in de smeerput. Uiteindelijk hebben we geblust en was het euvel snel verholpen. Afgezien van wat roetafzetting bleef de schade beperkt", zegt kapitein Frank Ureel. (BBO)