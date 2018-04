Bodybuilder krijgt 4 jaar cel voor verkoop 38 kilo speed 18 april 2018

02u54 1 Middelkerke Een 29-jarige bodybuilder uit Middelkerke is gisteren veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij maar liefst 38 kilo speed verkocht.

Daarnaast ziet hij 65.000 euro drugsgeld verbeurd verklaard door de Veurnse strafrechter. Opvallend is dat de man, die eerder in Nieuwpoort woonde en vorig jaar naar Middelkerke verhuisde, vrijwel onmiddellijk opnieuw begon te dealen nadat hij in 2015 vrij kwam onder voorwaarden uit de gevangenis, na een eerdere veroordeling voor drugshandel.





De man trekt kennelijk geen lessen uit het verleden want nog daarvoor werd Vincenzo L. al veroordeeld voor het gebruik en het afleveren van verboden spierversterkers in fitnesscentrum New Gym in Nieuwpoort. De man kreeg er toen ook nog een veroordeling bij omdat hij werd geweerd uit de fitness en inbrak als wraak.





Hij stal er toen enkele kistjes met inkomsten. Tijdens het laatste proces over de verkoop van 38 kilo speed stonden nog 8 medebeklaagden uit Nieuwpoort, Oostende, Middelkerke en Wevelgem terecht. Ze verkochten de speed nog verder of leverden hand- en spandiensten. Ze liepen straffen tot 18 maanden cel op, zowel effectief als deels met uitstel. Een vrouw kreeg de opschorting. (BBO)