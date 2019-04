Bioboerderij ‘Caiphashoeve’ wint gemeentelijke milieuprijs



Timmy Van Assche

01 april 2019

11u30 0 Middelkerke ‘De Groene Boei’, de gemeentelijke milieuprijs van Middelkerke, werd dit jaar overhandigd aan Klaas Devreese en Teja De Prins van de Caiphashoeve in Leffinge. Ze werden gehuldigd voor hun biologische boerderij met melkvee.

Op de hoeve worden gewassen eigenhandig geteeld en deels als voeder gebruikt voor dieren. De geproduceerde mest wordt dan weer op het terrein zelf verwerkt en voor de eigen gewassen gebruikt. Een van die gewassen is het intussen bekende oergraan, dat door bakkerij De Cock uit Oostende wordt gebruikt voor het bakken van biologisch desembrood. “Zo’n drie jaar geleden zijn we volledig omgeschakeld naar een biologisch bedrijf”, vertelt Klaas.

Ontbijt op de boerderij

En er is meer. Wie op zoek is naar een authentieke ervaring en een culinair genot, kan te midden de velden ontbijten. “Vorig jaar zijn we zelfs gestart met het aanbieden van ontbijtjes op onze velden. Bakkerij De Cock stelt het ontbijt samen, fietskoerier CycloXpress uit Snaaskerke brengt het ontbijt naar onze boerderij in de Wilskerkestraat. Zo leveren wij onze bijdragen aan de korte keten.” Maar Klaas en Teja gaan nog verder. “We hebben ook hagen, struiken en bomen geplant over een totale lengte van één kilometer. Die ondersteunen de biodiversiteit, maar geven onze boerderij ook een mooie aanblik.”

Prestigieuze prijs

Vrij logisch, dus, dat de milieuraad ‘De Groene Boei’ toekent aan het landbouwbedrijf. “Ze staan garant voor duurzaamheid en alternatieve werkwijzen”, zegt landbouwschepen Henk Dierendonck (Lijst Dedecker). “Ik ben verheugd dat een landbouwbedrijf deze prestigieuze prijs in de wacht sleept. Het is een bewijs dat landbouw en milieu wel degelijk hand in hand gaan en dat landbouwers bezorgd zijn om ons milieu. Het kan natuurlijk altijd beter en ik hoop dat deze prijs nog meer landbouwers inspireert om in te zetten op duurzaamheid.”