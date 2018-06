Bierpaté nieuw streekproduct 18 juni 2018

Middelkerke is een nieuw streekproduct rijker. Tijdens het Bierweekend werd de Bierpaté voorgesteld, een recept van slager Joran Delbaere met het plaatselijke streekbier Dronkenput Tripel van de Kustbrouwerij van Bart Verdonck. Volgens Verdonck vormt de smaak van zijn bier een perfecte match met de paté van Delbaere en bovendien wordt de paté hierdoor beter smeerbaar. In de paté is twintig procent bier verwerkt. (BPM)