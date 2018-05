Bewakingsfirma ontdekt illegaal labo voor e-liquids in vakantiehuisje 09 mei 2018

02u34 1 Middelkerke In een vakantiehuisje in de Noordstraat heeft de politie afgelopen weekend een illegaal labo opgedoekt. In het labo werden vloeistoffen gemaakt voor elektronische sigaretten. De speurders vonden ook een grote hoeveelheid tabak voor namaaksigaretten.

De bal ging zaterdagavond aan het rollen toen het alarm van het vakantiehuisje in de Noordstraat 26a in Westende per ongeluk in werking trad. Bewakingsfirma Verisure ging ter plaatse om te zien wat er aan de hand was en trof er naast één persoon ook een mobiel chemisch lab aan. De firma verwittigde meteen de politie en er volgde een grote gerechtelijke actie die de hele nacht duurde. Ook de brandweer ging ter plaatse met meetapparatuur. De persoon die er aanwezig was, een man uit Sint-Jans-Molenbeek, werd opgepakt.





Onderzoek loopt

"Eerst dachten we dat het om een drugslabo ging. Na onderzoek bleek het te gaan om een illegaal labo waar zogenoemde e-liquids en namaaksigaretten worden gemaakt", zegt Céline D'Havé van het parket van Brugge. De verdachte had het vakantiehuisje voor drie weken gehuurd van de Antwerpse eigenaar en dacht er onopgemerkt zijn gang te kunnen gaan. De verdachte mocht uiteindelijk ook beschikken, maar zal zich ongetwijfeld nog voor de feiten moeten verantwoorden. "Douane en Accijnzen staat in voor het onderzoek. Er wordt ook nagegaan voor welke handel de e-liquids en namaaksigaretten bestemd waren", voegt procureur D'Havé nog toe. (BBO)