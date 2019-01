Bestuurder lichtgewond nadat auto in de gracht slipt Bart Boterman

25 januari 2019

09u53 0 Middelkerke In de Diksmuidestraat in Sint-Pieters-Kapelle is donderdagavond rond 22.30 uur een auto in de gracht beland na een slippartij.

Het voertuig begon te schuiven in een bocht door het gladde wegdek en kwam op de flank in de sloot terecht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de man te bevrijden uit zijn wagen. Bij aankomst van de brandweer was de bestuurder al op eigen houtje uit de Peugeot Partner gekropen. Hij liep lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis van Oostende overgebracht ter controle. De auto werd getakeld.