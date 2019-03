Bestuurder die fietser moedwillig aanrijdt en hem daarna enkele klappen verkoopt, daagt niet op in rechtbank JHM

05 maart 2019

13u35 3 Middelkerke Een 62-jarige man uit Middelkerke staat in de Brugse rechtbank terecht voor een ernstig geval van verkeersagressie. Hij daagde niet op voor zijn proces.

Op 9 mei vorig jaar reed Bernard G. met zijn wagen naar huis en zag hij plots een fietser in het midden van de straat. “Reden genoeg voor hem om die fietser een lesje te leren”, sprak de procureur. “Maar in plaats van de fietser aan te spreken, reed hij hem moedwillig aan. Dat was voor hem blijkbaar de beste manier om zijn punt te maken. De fietser kwam tegen zijn auto ten val. Dat was niet naar de zin van G., die uitstapte en de fietser enkele vuistslagen verkocht. Dit zijn ernstige feiten en ik vraag dan ook een ernstige straf.” Het 45-jarige slachtoffer stelde zich geen burgerlijke partij. Na de feiten verklaarde G. enkel nog: “Hij had het verdiend.” Vonnis op 2 april.