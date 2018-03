Beruchte dealer riskeert 4 jaar cel 14 maart 2018

02u35 0 Middelkerke De 29-jarige Vincenzo L. uit Middelkerke zou liefst 38 kilo speed hebben gedeald, vrijwel meteen na een eerdere veroordeling voor drugs. Hij stond gisteren terecht voor de feiten, samen met nog acht anderen.

Hoofdbeklaagde en bodybuilder Vincenzo L., eerder inwoner van Nieuwpoort maar verhuisd naar Middelkerke, is geen onbekende voor het gerecht.





Hij liep in 2015 al 30 maanden cel op, deels met voorwaarden, voor het dealen van xtc, speed en cannabis. Bijna 100.000 euro aan drugsgeld werd verbeurd verklaard. De bodybuilder werd toen ook samen met anderen veroordeeld voor het gebruik en het afleveren van verboden spierversterkers in fitnesscentrum New Gym in Nieuwpoort. De man kreeg er nog 12 maanden voorwaardelijke celstraf bovenop, omdat hij werd geweerd uit de fitness en inbrak als wraak. Hij maakte drie geldkoffers met telkens 1.500 euro buit. Doordat de celstraffen grotendeels met voorwaarden waren, was Vincenzo L. al snel op vrije voeten.





Genoeg kansen

"Nadat hij vrijkwam uit de gevangenis in 2015, begon hij vrijwel meteen opnieuw te dealen: liefst 38 kilo speed aan tien euro per gram. Volgens onze berekeningen komt dat op 380.000 euro aan opbrengsten. Kansen heeft hij genoeg gekregen. Ik wil een strenge bestraffing", eiste de procureur. De beklaagde zit nu al elf maanden in voorhechtenis en liet zich vertegenwoordigen door een advocaat op het proces. Die had weinig marge om te pleiten. "Ik wil oproepen tot enige mildheid, want de som die verbeurd verklaard wordt, is er compleet over. Dit gaat om het brutobedrag. Hij kocht ook drugs aan, nota bene met wit geld. Volgens het Grondwettelijk Hof zijn buitenproportionele verbeurd verklaringen broodroof", aldus de advocaat. De andere beklaagden, hoofdzakelijk uit Nieuwpoort maar ook uit Middelkerke, Oostende en Wevelgem, riskeren celstraffen van 18 maanden, 6 maanden of een werkstraf. Ze verkochten of gebruikten zelf ook drugs die ze afnamen van Vincenzo L. Vonnis 17 april. (BBO)