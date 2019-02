Beklaagde verblijft ‘s winters weekje in camping: niet om te luieren, wel om te stelen BBO

14u15 0 Middelkerke Een Pool is bij verstek tot 15 maanden cel veroordeeld voor inbraken in stacaravans op Verblijfpark Albatros in Lombardsijde bij Middelkerke.

De man verbleef tussen 21 tot 26 december 2017 op de camping, die er in de winter verlaten bij lag. Hij maakte van daarvan gebruik om in te breken in een tiental stacaravans met behulp van een koevoet. Hij liet de stacaravans telkens smerig achter en stal ook enkele spelconsoles van de eigenaars. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man al vertrokken. Het gevonden DNA kwam overeen met DNA uit een databank van het Frans gerecht. De beklaagde liep in Frankrijk al een veroordeling op voor diefstal. Hij liet verstek op zijn proces, hoewel hij de dagvaarding gekregen zou hebben.