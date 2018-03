Bekende slager Walter Willem overleden 15 maart 2018

De gekende beenhouwer op rust Walter Willem is op 11 maart overleden. Walter werd geboren op 21 september 1940 in Ichtegem en leerde de stiel bij een beenhouwer in Brussel.





In 1963 opende hij in Middelkerke een beenhouwerij in de Paul de Smet de Naeyerstraat. Samen met zijn echtgenote Erna Muylle runde hij de zaak tot eind december 1996. Op dat moment moest Walter wegens medische redenen zijn activiteiten stopzetten.





Erna hield de winkel nog open tot maart 1997. Walter is zijn hele leven een duivenliefhebber geweest en na het stopzetten van zijn zaak hield hij ervan om rond te toeren met de fiets, boodschappen te doen voor de mensen en te genieten van een babbel in het Normandpark. Walter was een graag geziene volksfiguur in Middelkerke.





Hij heeft een dochter Sabrina. De begrafenisplechtigheid vindt plaats op zaterdag 17 maart om 10 uur in de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. (BPM)