Bejaard echtpaar vrijgesproken voor dood van Amy-Love (16) 02u34 0 Middelkerke Een 81-jarige dementerende vrouw uit Middelkerke is vrijgesproken voor de dood van Amy-Love Dewilde (16) uit Oudenburg. "Zij kan niet veroordeeld worden door de strafrechter, omdat zij niet geestesbekwaam is en geen schuldbesef heeft", stelde de politierechter.

Amy-Love werd op 11 april 2016 op de Markt van Gistel verpletterd tussen een ijzeren bankje en een geparkeerde Mercedes die plots was vooruit geschoten. De wagen was van Gilbert V. (83) uit Middelkerke, zijn 81-jarige dementerende vrouw had hij achtergelaten met de sleutels op het contact.





Het was zij die uiteindelijk de sleutels omdraaide, waardoor de auto in beweging kwam. Het Brugs parket besliste de zaak te seponeren omdat de vrouw ontoerekeningsvatbaar was. Daar ging de moeder van Amy-Love echter niet mee akkoord. Ze diende een rechtstreekse dagvaarding in en bracht het koppel eigenhandig voor de politierechter. In april vorig jaar stelde de politierechter 2 deskundigen aan om de wagen én de geestestoestand van de vrouw te onderzoeken. Het verslag zorgde enkel voor meer twijfel: volgens de verdediging was het duidelijk dat de vrouw niet meer bij zinnen was, terwijl de advocaat van de moeder van Amy-Love eruit besloot dat zij wél nog veel heldere momenten had. De Brugse politierechter Peter Vandamme stelde gisterenmorgen dat de twijfel in het voordeel van de bejaarde vrouw moet spelen en sprak haar vrij. "De psychiater stelde vast dat de vrouw lijdt aan verwardheid, waarbij de symptomen plots kunnen optreden. Er is dus minstens twijfel of zij op het moment van het ongeval geestesbekwaam was." Ook de echtgenoot van de vrouw werd vrijgesproken. "Hij kon niet voorspellen dat zijn vrouw de sleutel zou omdraaien", klonk het. De moeder van Amy-Love kan moeilijk leven met de uitspraak. "We gaan dan ook zeker in beroep", zegt haar advocaat Johan Platteau. (SDVO)