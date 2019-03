BEELDVERSLAG - Sea King gespot op 60ste Ezelcavalcade GUS

31 maart 2019

17u33 0 Middelkerke De 60ste editie van de gekende ezelcavalcade tussen Westende en Lombardsijde zit erop. Er deden 44 groepen mee, maar slechts drie uit Westende en Lombardsijde zelf.

De ezelstoet is traditioneel een publiekstrekker. Het is één van de laatste carnavalstoeten. De deelnemers wierpen een pak snoepjes, knuffelberen en andere gadgets naar de toeschouwers. Dat wisten de kinderen in het publiek duidelijk, want ze hadden grote zakken meegebracht, die na de stoet goed gevuld waren. De groepen uit Westende en Lombardsijde zelf waren beperkt tot drie. Oostende en Koksijde waren uit onze regio het best vertegenwoordigd, met elk vijf groepen. Het viel op dat er ook deelnemers van verder uit het binnenland kwamen. Dendermonde bracht vijf karren mee. Eén groep kwam zelfs helemaal uit Keulen. Meteen na de stoet werd alle confetti al opgeruimd.