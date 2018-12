Banale burenruzie eindigt na zoveelste incident voor rechter JHM

13 december 2018

12u54 0 Middelkerke Een man uit Middelkerke heeft zich in de rechtbank moeten verantwoorden voor een banale burenruzie met verstrekkende gevolgen.

Midden 2017 kregen G.H. en buurman M.V. het voor de zoveelste keer met elkaar aan de stok na een ruzie over een parkeerplaats. “G.H. trok en duwde en deelde zelfs een kniestoot uit”, sprak de advocaat van M.V. “Mijn cliënt heeft al langer zware buikproblemen en werd al geopereerd aan zijn buikvlies. Door de kniestoot is dat weefsel kapot geraakt en liep hij flinke verwondingen op. Hij moest vier maanden herstellen.”

G.H. ontkent het fysieke geweld, op wat duwwerk na. Zijn advocaat ging in de verdediging. “Die buikproblemen had M.V. al veel eerder en bovendien hebben de agenten ter plaatse geen verwondingen vastgesteld. De deskundige is er ook niet zeker van dat die verwondingen het gevolg zijn van het duwen en trekken. Wij vragen de vrijspraak voor die feiten.”

De rechter had het laatste woord: “Je ziet dat dit een klein incident is met grote gevolgen”, benadrukte ze. Vonnis op 17 januari.