Autodief na twee jaar opgepakt 28 maart 2018

02u41 2

Een 42-jarige Roemeen zit in de cel op verdenking van twee diefstallen van auto's bij woninginbraken in Middelkerke en het Vlaams-Brabantse Lennik in het voorjaar van 2016. C.M. wordt eveneens verdacht van twee inbraakpogingen in Middelkerke, in dezelfde nacht waarin hij de auto stal. De gestolen voertuigen werden een week later teruggevonden in Sint-Jans-Molenbeek. In de wagens vonden de speurders DNA van een verdachte. Door een eerdere veroordeling in Dendermonde kon het DNA worden gelinkt aan de Roemeen. De man stond geseind, maar bleef een hele tijd onder de radar. Vrijdag werd hij ingerekend op de luchthaven van Zaventem. De raadkamer heeft zijn aanhouding gisteren met een maand verlengd. (BBO)