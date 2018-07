Auto over de kop in Spermaliestraat 18 juli 2018

02u47 0

Langs de Spermaliestraat in Middelkerke gebeurde dinsdagmorgen rond 5.20 uur een zwaar ongeval met een personenwagen. Een KIA ging om onbekende reden van de wegdek en crashte in de gracht. De wagen gleed door, ging over de kop en kwam met het dak naar beneden tot stilstand. De brandweer werd opgeroepen om de inzittende te bevrijden, maar die kon op eigen houtje uit de auto kruipen. De man uit Diksmuide liep lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De wagen is total loss en werd getakeld.





(BBO)