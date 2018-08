Auto in gracht na botsing 07 augustus 2018

In de Spermaliestraat in Middelkerke zijn gisteren rond 10.45 uur twee wagens op elkaar gebotst. De auto's reden in tegenovergestelde richtingen en tikten elkaar aan tijdens het kruisen. De twee auto's, bestuurd door een 59-jarige Waalse vrouw en een 64-jarige man uit Herzele, werden weggekatapulteerd en belandden in de gracht aan beide kanten van de weg. De brandweer werd opgeroepen om de inzittenden te bevrijden, maar die waren bij aankomst al op eigen houtje uit de auto's gekropen. Volgens commissaris Frank Delva raakten de bestuurders lichtgewond en werden ze naar het ziekenhuis overgebracht. Beide auto's zijn zwaar beschadigd en werden getakeld. Het verkeer dat vanaf de snelweg richting Middelkerke wilde rijden, werd omgeleid.





(BBO)