Auto belandt op dak in weide: bestuurder lichtgewond 05 februari 2018

In de Spermaliestraat in Slijpe, bij Middelkerke, was er gisterenavond rond 20.15 uur een spectaculair ongeval. Een bestuurder reed in de richting van Slijpe Brug toen hij in een flauwe bocht de controle over zijn stuur verloor. De auto kwam in de grasberm terecht, ging aan het tollen en kwam uiteindelijk op het dak tot stilstand in een weiland. De man werd door de brandweer van Middelkerke uit het wrak geholpen. Hij liep lichte verwondingen op en werd met de ambulance voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens de interventie werd het verkeer over één rijstrook geleid. De wagen was na het ongeval rijp voor de schroothoop en werd getakeld. (SDVO)