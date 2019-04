Auto belandt in weiland en sleurt boompje mee Bart Boterman

12 april 2019

17u26 5 Middelkerke Langs Torhoutsesteenweg op de grens van Leffinge en Oostende is afgelopen namiddag rond 15.30 uur een wagen in een weiland beland nadat die eerst een boompje ramde. De vier inzittenden bleven ongedeerd.

Het incident gebeurde aan de overkant van selfcarwash CGS. De bestuurder verklaarde bij de politie dat hij uitweek voor een steen op de weg. Hij week echter te veel uit, ramde een een boompje en sleurde het mee tot in een weiland. De klap was niet min, want de auto raakte stevig beschadigd. Volgens de lokale politie Middelkerke bleven alle inzittenden ongedeerd. De wagen werd getakeld.