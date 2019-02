Atlete Lieselot Spaey en zwemmer Arnaud Dejonghe blikvangers van jaarlijks sportgala Timmy Van Assche

25 februari 2019

19u09 0 Middelkerke Tijdens het sportgala werden de beste Middelkerkse sporters van het afgelopen jaar bekroond.

Atlete Lieselot Spaey kreeg de jeugdsporttrofee en is sportvrouw van het jaar. Zwemmer Arnaud Dejonghe mocht de algemene sporttrofee ontvangen en mag zich sportman van het jaar noemen. Spaey vestigde onder meer een clubrecord op de 60 meter horden. De winnaars ontvingen hun prijs uit handen van burgemeester Jean-Marie Dedecker, de presentatie van het gala lag in handen van Alain Bloeykens. Het feest staat elk jaar in het teken van een bepaalde sport, dit jaar was ‘petanque’ aan de beurt. Zoals gewoonlijk zijn ook een aantal mensen in de bloemetjes gezet die zich al jaren verdienstelijk maken in hun sport. Paul Matton, Francine Versluys en Erik Samyn werden bekroond en mochten de trofee van sportverdienste ontvangen.