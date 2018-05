Apotheek Orbie krijgt toegankelijkheidsprijs 24 mei 2018

De gemeente Middelkerke reikt ieder jaar een toegankelijkheidsprijs uit aan een handelszaal die zich inzet om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te verbeteren. De prijs gaat dit jaar naar apotheek Orbie in de Leopoldlaan, die bij het openen van de nieuwe apotheek heel wat maatregelen heeft getroffen om de toegankelijkheid te optimaliseren. Zo is er geen drempel om binnen te komen en is de draaicirkel in de apotheek groot genoeg voor mensen met een rolwagen. Er is ook een aangepast toilet en het personeel brengt desgewenst de bestellingen thuis bij mensen die minder mobiel zijn. Er is ook een rustbank geïnstalleerd in de zaak voor wachtenden.





Op de foto apotheker Nicolas Orbie met enkele personeelsleden en een delegatie van het gemeentebestuur en van de adviesraad voor inclusie en toegankelijkheid tijdens de overhandiging van de cheque van 1.250 euro.





(BPM)