Als de korpschef je buurman is: inbreker gearresteerd 07 juli 2018

Beter een goede buur dan een verre vriend. Dat spreekwoord toont zijn waarde na een inbraak donderdagavond in Westende-Bad. Een bewoonster hield samen met enkele vriendinnen een barbecue in de tuin. Toen ze naar binnen gingen, hoorden ze voetstappen. Ook de elektriciteit viel uit. Ze snelden meteen naar de buurman: korpschef Joos Duchi van de politiezone Middelkerke. "Ik heb meteen twee ploegen ter plaatse geroepen. Samen gingen we het huis binnen en vijf minuten later was de verdachte al gearresteerd", stelt Duchi. De dief probeerde in het huis een fiets te stelen, en bezeerde zich nog toen hij over een muurtje wilde kruipen om te vluchten. Het parket besloot om verdachte A.C., zonder gekende woonplaats, in snelrecht voor de correctionele rechter te dagvaarden. (BBO)