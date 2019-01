Alom geprezen muziekquiz De Zwerver terug van weggeweest Timmy Van Assche

11 januari 2019

12u09 0 Middelkerke Na een sabbatjaar pakt muziekclub De Zwerver weer uit met haar muziekquiz die zeventig jaar popgeschiedenis overspant.

In zo’n zeventig vragen wordt de hele muziekgeschiedenis belicht. “Een quiz waarin muziek aanbod komt die al eens live de revue passeert of aan de toog van ons eigen café gedraaid en bediscussieerd wordt”, laat De Zwerver optekenen .Welk team pakt de felbegeerde trofee en mag zich een jaar lang de beste muziekkenners van de streek noemen? Café De Zwerver op het Dorpsplein vormt logischerwijs de plaats van het gebeuren op vrijdag 22 maart. Opgelet: de quiz start stipt om 20 uur. Deelnemen gebeurt in ploegen van vier spelers. Inschrijven kost 20 euro per team en kan via wouter@leffingeleuren.be.