Albert De Jonghe overleden 18 april 2018

Zaterdag is Albert De Jonghe plots overleden. Hij werd geboren op 11 maart 1929 in Middelkerke als zoon van de gekende fietsenmaker Karel De Jonghe en is getrouwd met Maria Minu.





Hij is de vader van de vroegere brandweercommandant Marc, kunstenaar Luc en Dirk van het verzekeringskantoor De Jonghe, dat werd opgestart door Albert en Maria. Albert was ere-adjudant bij de luchtmacht in Koksijde en hij was er vroeger ook vliegtuigtechnicus. Na zijn pensioen bouwde hij verder aan zijn verzekeringskantoor in Middelkerke. Albert was een graag geziene figuur.





Hij heeft zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. De begrafenisplechtigheid vindt plaats op donderdag 19 april in de H. Willemkerk in Wilskerke om 11 uur. (BPM)