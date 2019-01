Afgelaste kerstboomverbranding creatief vervangen door rookmachine Timmy Van Assche

12 januari 2019

20u51 0 Middelkerke ‘Geen kerstboomverbranding? Dan plaatsen we toch een rookmachine?’ In Middelkerke gingen ze creatief om met de afgelaste kerstboomverbranding.

Alle gekheid op een stokje: het event Winterknetters op de markt van Middelkerke was zeker geslaagd. Ondanks dat er door het slechte weer geen kerstbomen in de fik mochten gestoken worden, kwamen toch zo’n duizend mensen samen voor een gezellig glaasje en hapje. “Winterknetters is veel meer dan louter een kerstboomverbranding”, zegt Bram Opstaele van de evenementendienst. “Voor de kinderen waren er animatie en workshops, maar vooral de vuurshow sprong in het oog, onder meer met vuurspuwers. Ja, omdat het toch spijtig was dat er geen kerstboomverbranding was, zochten we naar een creatieve oplossing. We gooiden wat kerstbomen op een hoopje en plaatsten er lichten en rookmachine tussen. Zo krijg je toch een beetje het effect van een open vuur.” Voor de bezoekers was het hoe dan ook een leuk samenzijn. “Dit is een marktplein, hé, het hart van de gemeente. Hier moet iets te beleven zijn”, vertellen Dany en Greta Creve, Hubert Lauwers, Marie-Christine Remaut, Zarah Bonnars en Michel Amssoms. “We wonen op de markt, dus dit event is lekker dichtbij.” Ook mooi: de vier verenigingen die hapjes en drankjes verkochten – Krokodille en Sluze Kermesse, Star en de Ouderraad van gemeenteschool Zandloper – mogen de opbrengst behouden voor hun werking en projecten. Middelkerke denkt er niet over na om de kerstboomverbranding af te schaffen. Burgemeester Jean-Marie Dedecker vond het al spijtig dat hij de afgelasting moest meedelen. “Dat ze de kerstboomverbranding in Oostende zullen afschaffen? Wel, ze mogen hun kerstbomen naar Middelkerke brengen”, lacht de burgemeester.