Affiche Leffingeleuren compleet 08 augustus 2018

Muziekfestival Leffingeleuren heeft haar line-up volledig klaar. Zo komen Equal Idiots en de Brusselse hiphopformatie Stikstof. Verder zakken ook Gunn Truscinski Duo, Will Samson, Public Psyche, Her's, Donny Benét, Tubelight, Swedish Death Candy en Borokov Borokov af. Ook Vito staat op de planken als winnaar van de Jong Muziek-wedstrijd op Theater Aan Zee. De gratis afterparty's in zaal De Zwerver worden opgeleukt met dj's Michael Midnight, Bram Willems, en Cookies & Tyler. Ook de selectie van de vijfde editie van Buskerstreet is rond met zestien namen. Dagtickets zijn te koop aan 24 euro in voorverkoop, weekendtickets kosten 55 euro in voorverkoop. Campingtickets kosten 15 euro voor een weekend, 8 euro voor een dag. Er is ook gratis randanimatie rond de dorpskerk. Meer info op www.leffingeleurenfestival.be. (TVA)