Afbraak casinogebouw start begin februari 25 januari 2018

02u28 0 Middelkerke Begin februari start de aannemer met de sloop van het casinogebouw in Middelkerke. Er wordt in eerste instantie heel behoedzaam te werk gegaan.

Eerst zullen de leien van het dak worden gehaald en daarna zal een gespecialiseerde firma de aanwezige asbest uit het dak verwijderen. Dit zal gebeuren door werkmannen in speciale pakken want er is gebleken dat er nogal wat asbest in verwerkt zit. Na het voltooien van deze werken zal gestart wordt met de eigenlijke sloop van het gebouw. Volgens burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD) zal dit zo'n 3 maanden in beslag nemen en al alles vlotjes verloopt, moet het volledige gebouw verdwenen zijn tegen eind april. Ondertussen is men al de enkele dagen druk bezig met de afbraak van het nog aanwezige interieur, worden tapijten weggenomen en waar nodig de nog aanwezige leidingen, buizen en andere attributen verwijderd. Ook de trap die toegang verschaft tot het casino werd al gedeeltelijk verwijderd. Eens het gebouw weg is, zal de hele site omheind worden met een houten afsluiting om de veiligheid te garanderen. (BPM)