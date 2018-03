Afbraak casino moet tegen paasvakantie voltooid zijn 01 maart 2018

Als alles verder vlotjes verloopt, moet de afbraak van het vroegere Middelkerkse casino voltooid zijn tegen de start van de paasvakantie op 31 maart 2018.





De sloop van het interieur is zo goed als afgerond en momenteel worden de leien van het dak gehaald. Een deel van die leien, die heel kostbaar zijn, zullen verkocht worden voor het goede doel. Ondertussen is een gespecialiseerde firma bezig met het verwijderen van het aanwezige asbest. Dit gebeurt heel omzichtig en alles wordt hermetisch verpakt, hierdoor is er geen enkel gevaar voor omwonenden of voorbijgangers. Het asbest wordt daarna naar een stortplaats gebracht. Het is voor iedereen verboden om het afgebakende terrein te betreden en aan de omheiningen zijn grote spandoeken aangebracht met afbeeldingen van hoe het nieuwe casino er zal uitzien. Halfweg volgende week moet de hele klus geklaard zijn en zal men starten met de sloop van de buitenmuren van het gebouw. Burgemeester Janna Rommel-Opstaele: "Wij volgen alles op de voet en zorgen ervoor dat alles veilig verloopt. Ook na de afbraak zullen de nodige maatregelen worden genomen op de site." (BPM)