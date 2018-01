Adviesraad voor dierenwelzijn 02u43 1

Het Middelkerkse gemeentebestuur wil nog dit voorjaar te starten met een adviesraad voor dierenwelzijn. Het bestuur lanceert een oproep naar dierenliefhebbers, mensen met een bijzondere expertise op gebied van dierenwelzijn en vertegenwoordigers van organisaties die binnen deze organisatie te maken hebben met dieren zoals hondenverenigingen of landbouwers om zich kandidaat te stellen om in deze raad te zetelen. Dit kan door voor 15 januari de kandidatuur in te dienen bij het gemeentebestuur in de Spermaliestraat 1 in Middelkerke met vermelding 'Indiening kandidatuur adviesraad voor dierenwelzijn Middelkerke'. (BPM)