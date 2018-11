Achille en Christiane vieren briljanten huwelijksverjaardag 15 november 2018

Achille Harteel en Chistiane Logier, twee gekende Middelkerkenaars, zijn 65 jaar gehuwd en kregen het bezoek van de gemeentelijke overheid. Achille werd geboren op 25 februari 1931 in Frankrijk, Christiane zag het levenslicht op 16 december 1931 in Middelkerke. Ze huwden op 1 oktober 1935, zijn de ouders van 2 kinderen en de grootouders van 2 kleinkinderen. Het koppel runde van 1953 tot 1974 de brouwerij in de wijk Krokodiel. De brouwerij werd opgericht door Louis Logier, de grootvader van Christiane. Op de foto de jubilarissen in gezelschap van familie en een delegatie van het gemeentebestuur van Middelkerke.





(BPM)