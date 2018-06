82 per uur in centrum en toch vrijspraak vragen 05 juni 2018

02u59 0

Een 37-jarige vrouw uit Leffinge vraagt in de Brugse politierechtbank de vrijspraak voor een snelheidsovertreding in Middelkerke. De vrouw werd op 28 juni vorig jaar geflitst toen ze 82 reed in de bebouwde kom. Haar advocaat Thomas Bailleul had echter een goede reden om de vrijspraak te vragen. Uit onderzoek had hij namelijk achterhaald dat op het ogenblik van de overtreding het bord dat het begin van de bebouwde kom aanduidt, verdwenen was. "Het gevolg van vandalisme", bevestigde het parket, al gebeurde dat vandalisme volgens hen na de overtreding. Een stelling waar meester Bailleul niet mee akkoord ging. Volgens hem is er minstens sprake van twijfel en moet zijn cliënte vrijgesproken worden. De rechter doet uitspraak op 25 juni. (MMB)