70ste Gids voor Badgasten rolt van de persen 30 juni 2018

De zomervakantie is begonnen en dus verschijnt ook de Middelkerkse Gids voor Badgasten weer, met een aparte Gids voor voor Westende. De Gids is dit jaar aan de 70ste jaargang toe.





Marnix Vanhooren van Grafidruk staat samen met zijn zone Jelle en Jordi in voor de Gids boordevol informatie. "We publiceren één Gids voor de maand juli en één voor de maand augustus, om het overzichtelijk te houden. De Gids is niet enkel voor toeristen, ook de inwoners vinden onze publicatie een interessante leidraad. Naast het toeristische programma vind je er ook een handig stratenplan", zegt Marnix . Hij is sinds 2013 de uitgever van de Gids voor Badgasten. De eerste uitgever in 1948 was drukkerij Ingelram. De Gids is vanaf nu te verkrijgen bij de toeristische dienst en bij heel wat handelaars. (BPM)