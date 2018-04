5de editie van culinair weekend Tastoe voorgesteld 18 april 2018

02u55 0 Middelkerke In de beachbar Papagayo in Westende werd de vijfde editie van het culinair weekend Tastoe voorgesteld.

Deze jubileumeditie die plaatsvindt op 5 en 6 mei op de Zeedijk van Westende ontvangt heel wat gekende maar ook plaatselijke chefs die hun kunnen demonstreren, maar de publiekstrekker wordt ongetwijfeld topchef Geert Van Hecke van restaurant Zet'Joe in Brugge. Naast Vanhecke zijn er ook nog onder meer Geert Verbruggen, Donald Deschagt, Sofie Van Raefelghem en Angelo Dorny die hun geheimen komen verklappen tijdens de vele kookdemo's die er zijn. Ook de beste sommelier van 2018, Kenzo Lauwereins uit Middelkerke is van de partij.





Overdekte markt

Tastoe is uniek in zijn soort en dat lijkt ook te scoren bij de bezoekers. Zij kunnen in de overdekte culinaire markt terecht bij de standjes van lokale restaurants en kunnen daar tegen een heel democratische prijs proeven van heerlijke gerechten.





De gerechtjes kosten 4 en 6 euro. Tastoe is op 5 en 6 mei open van 11 tot 19 uur en is gratis. Het culinaire evenement vindt plaats op de Zeedijk van Westende ter hoogte van de Zwaluwenlaan. Vorig jaar kwamen 8.00 mensen een bezoekje brengen aan Tastoe, dit jaar hoopt men de kaap van de 10.000 te halen.





(BPM)