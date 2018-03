450.000 euro voor kunstgrasveld op grond kerkfabriek 10 maart 2018

Tijdens de gemeenteraad in Middelkerke zijn oppositie en meerderheid met elkaar gebotst over de aanleg van een voetbalveld in kunstgras. Dat komt op de terreinen van DAVO Westende en niet bij SK Lombardsijde.

Het gemeentebestuur wil voor 450.000 euro een kunstgrasveld aanleggen op de terreinen van DAVO Westende. "Er waren twee kandidaten voor een nieuw veld: SK Lombardsijde en DAVO. Nochtans zijn er meer nadelen aan het terrein van DAVO. Er is bijvoorbeeld weinig en te kleine accommodatie, maar vooral: de grond is eigendom van de kerkfabriek en wordt in erfpacht aan de gemeente gegeven. Tegelijk is het terrein van Lombardsijde eigendom van de gemeente", stelt raadslid Anthony Goethaels (N-VA). "Er was een commissie beloofd die een onafhankelijk onderzoeksrapport zou opstellen. Waarom is dit er niet gekomen?", vraagt Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker). "Er is een tekort aan terreinen. Maar dat wordt met één kunstgrasveld niet opgelost." Lode Maesen (Progressief Kartel) sprong zijn collega's bij. "Er is geen advies van de sportraad. Waarom heb je dan nog een adviesraad nodig? Dit is een cadeau van 450.000 euro aan de kerkfabriek." Sportschepen Johnny Devey (Open Vld): "Het schepencollege heeft beslissingsrecht en nam een unaniem besluit. De commissie, met daarin vertegenwoordigers van alle Middelkerkse clubs, zal nu samenkomen om het gebruik en onderhoud te bespreken. Alle clubs zullen dus het kunstgrasveld mogen gebruiken. Een klassiek voetbalveld is halverwege het seizoen onbespeelbaar, een kunstgrasveld is onderhoudsvriendelijk. We mogen de grond nog 25 jaar in erfpacht gebruiken. Maar al sinds 2000 ben ik voorstander om de terreinen van de kerkfabriek over te kopen. Negen kansen op tien zal onze investering in een kunstgrasveld de gesprekken over de aankoop van de grond heropstarten." De oppositie blijft het vreemd vinden dat de commissie pas na de goedkeuring van de investering bijeenkomt en vermoedt politieke spelletjes. "Maar daar doe ik niet aan mee", aldus Devey. (TVA)