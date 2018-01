37 maanden cel voor aanranden stiefdochter (13) 02u40 0

Een 40-jarige man uit Middelkerke heeft een voorwaardelijke celstraf van 37 maanden gekregen omdat hij zijn 13-jarige stiefdochter verschillende keren heeft aangerand. De man betastte het meisje in het tuinhuis. Tijdens het verhoor verklaarde ze dat haar stiefvader haar al drie keer eerder had aangerand. Het parket opende een onderzoek waaruit bleek dat de Middelkerkenaar het slachtoffer en haar zus ook sloeg. De man is intussen niet meer samen met de moeder van de meisjes. De rechtbank legde hem een contactverbod op. (SDVO)