31 klachten over netheid zwembad 10 maart 2018

De gemeente Middelkerke heeft vorig jaar 155 officiële klachten ontvangen, waarvan 31 betrekking hadden op het zwembad. "De klachten gaan over hygiëne, verwaarlozing, viezigheden, urinestank, haarballen in afvoerputjes en onbeleefdheid van personeel en redders", zegt raadslid Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker). "Toen we het zwembad met eigen personeel schoonmaakten, waren er geen klachten. Sinds de gemeente besloot het onderhoud uit te besteden aan een privéfirma, regent het klachten. Het bestuur wil een groot zwembad bouwen van 1,25 miljoen euro, maar kan nog geen klein zwembad beheren. We moeten ons eigen personeel opnieuw inschakelen." Schepen Johnny Devey (Open Vld) onderzoekt de zaak. "We nemen dit probleem heel ernstig, want ons zwembad moet te allen tijde net zijn. Er staat komende week overleg gepland. Als de problemen niet opgelost geraken, kunnen we ons eigen personeel terug inzetten." (TVA)