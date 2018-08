295 strandredders op Noordzeefakkeltocht 22 augustus 2018

Liefst 295 strandredders zijn gisterenavond samengekomen voor de traditionele Noordzeefakkeltocht in Middelkerke. De uitbundige menigte trok eerst in stoet van het strand de Zeedijk op om enkele kilometers verder opnieuw het strand op te stappen en het water in te duiken. Met een brandende fakkel in de hand zwommen ze dan opnieuw richting startplaats. Daar werden de fakkels in het zand geplaatst. Het hele spektakel werd gevolgd door duizenden mensen op de Zeedijk, die de redders uit volle borst aanmoedigden. Daarna volgde een spectaculair muzikaal vuurwerk. De redders wachtte nog een lange nacht, want om 23 uur begon de reddersfuif in surfclub de Kwinte. (BPM)