20 maanden cel voor domme wisseldieven 02u45 1

Twee Roemenen zijn veroordeeld tot een effectieve celstraf van 20 maanden voor verschillende diefstallen in Colruyt-winkels. Het duo maakte zeker tien maal gebuik van een zogenaamde wisseltruc om geld te ontfutselen van de winkelbediende. Ze vroegen de kassierster om geld te wisselen, leidden ze af en stalen ondertussen biljetten uit de kassa. Op 17 juli gingen ze zo in de Colruyt-filialen van Machelen en Kraainem aan de haal met in totaal. 480 euro. Ook in Asse brachten ze een bezoekje. Toch maakten ze één cruciale fout. Op 19 juni maakten ze er een dagje aan zee van. Hierbij maakten ze in Brugge, Middelkerke, Assebroek en Sint-Andries 2060 euro buit. Tijdens hun tripje hadden ze echter een filmpje gemaakt voor hun facebookvrienden. Toen de twee dan toch gevat konden worden zagen de speurders het filmpje, waarna ze hen aan de hand van hun kleding -een modieus petje en een opvallende t-shirt- op de bewakingscamera's aan de diefstallen konden linken. (WHW)