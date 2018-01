2.000 fans brullen mee met Gers Pardoel 02u41 0 Foto Benny Proot Gers Pardoel zet de tent op het Marktplein in vuur en vlam.

Gers Pardoel heeft zaterdagavond om 20 uur de tent Eisbar op het Marktplein in Middelkerke helemaal laten vollopen. Naar schatting 2.000 fans zongen de hits 'Louise', 'Bagagedrager' en vooral 'Ik neem je mee' luidkeels mee.





Het concert, met gratis toegang, vond plaats in het teken van 'Middelkerke Kindvriendelijke Gemeente'. Een groot deel van het publiek bestond uit 7- tot 17-jarigen, al dan niet vergezeld door de ouders of broers en zussen. De eersten stonden al in de namiddag aan te schuiven om toch maar heel dicht bij het podium te kunnen staan. De organisatoren en het gemeentebestuur hadden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Zo was er een afzonderlijke in- en uitgang en waren de hulpdiensten in groten getale aanwezig. De Populierenlaan was afgesloten voor het verkeer en in de omliggende straten was het zoeken om een parkeerplaatsje te vinden. (BPM)