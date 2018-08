18 maanden cel voor ...diefstal van vuilniszakken 07 augustus 2018

Een veertiger van Tsjetsjeense afkomst die al lange tijd in Oostende woont, is niet akkoord met de 18 maanden cel die hij kreeg omdat hij 5 zakken met vuilniszakken stal in de Colruyt van Middelkerke. De man kreeg die straf eind vorig jaar maar was niet aanwezig op de zitting. Hij werd onlangs opgepakt door de politie en belandde in de cel. Hij schrok zich naar eigen zeggen rot toen hij hoorde dat hij voor die feiten zoveel gevangenisstraf kreeg. "Die 18 maanden is absoluut overdreven", zegt zijn advocaat. "De rechter heeft gewoon rekening gehouden met zijn zwaar strafverleden, dat hier niks mee te maken heeft. Ik vraag u om een meer menselijke straf op te leggen." In het verleden werd A.M. immers al veroordeeld tot 4 jaar cel wegens poging tot doodslag op een Russische militair. Vonnis op 13 augustus. (JHM)